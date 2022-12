Wall Streets Einstein: ”Allt är totalförstört”

Det har stormat på Wall Street under hela 2022, men experter fruktar att mer finansiellt oväder väntar “Allt har blivit totaltförstört” säger Peter Tuchmann, profilerad börsmäklare.

NEW YORK Det är en mörk och regnig kväll i New York. Utanför den väldiga börsbyggnaden på Wall Street reflekteras gatubelysningen på blöta gatstenar. Förbipasserande söker skydd från regnet under sina paraplyer. Flera har mössorna hårt dragna över huvudet.