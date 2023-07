Det var i slutet av förra hösten som hockeylegendaren Börje Salming gick bort till följd av ALS, en sjukdom som varje år drabbar upp till 250 personer i Sverige och för vilken det ännu inte finns något botemedel. Sjukdomen bryter stegvis ner kroppen, och det kan gå fort. Salming började visa symptom under våren och inom sex månader hade han förlorat förmågan att tala och behövde hjälp att äta. Under sin sista tid i livet hyllades han både i Sverige och Kanada, som var hans andra hem, där han under många år spelat för Toronto Maple Leafs.