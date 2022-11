Under lördagen har det varit 16,7 plusgrader i Gladhammar i östra Småland. Det är den varmaste temperaturen som hittills har uppmätts så här sent in på året i Sverige, uppger SMHI.

– Det hänger samman med att mycket mild luft har letat sig in från kontinenten. Det har gett upphov till temperaturen vi ser. Det är mycket milt för årstiden, säger meteorologen Linus Karlsson till TT.