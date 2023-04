”Kändes som kaos på alla håll där ett tag”

Efter reklamen visas:

Vad krävs för att stoppa våldet i Israel/Palestina-konflikten?

Efter att israelisk polis i förra veckan stormade en av Islams heligaste platser, al-Aqsa moskén i Jerusalem, har våldet mellan Palestina och Israel eskalerat och under påsken har det varit en våg av attacker.



Spänningen har varit stor i den konfliktfyllda regionen under en tid men tilltog under påsken. Läget är extra känsligt då den judiska påsken pesach sammanfaller med den muslimska fastemånaden ramadan. Det här året har redan innan påskens oroligheter beskrivits som ett av de blodigaste i området på länge.

På en kvart får du veta vad som ligger bakom våldsupptrappningen och om den går att stoppa. Med Jesper Sundén, Mellanöstern-analytiker på SvD.

