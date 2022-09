Wiman och Irenius i het debatt: ”Det blir fel”

Kerstin Brunnberg, samtalsledare: Jag är en trogen och glad läsare av era kultursidor. Jag tycker att kulturjournalistiken är en så speciell zon mellan nyhets­journalistiken och ledarsidan, som ger en sådan bredd och möjlighet att bli breddad – att bli arg, provocerad och bildad. Här har vi bland de två stora tidningar en diskussion om kulturjournalistikens uppdrag, där ni har lite olika åsikter. Du Lisa har haft synpunkter på DN:s kultursida, att det är lite för mycket stämmor i körsång och lite för lite svar på frågan om varför vi har hamnat där vi har hamnat med ett ungt parti som SD. Kan du förklara?

Lisa Irenius: Först vill jag säga att jag tycker att DN Kultur gör mycket bra saker. Det jag reagerade på är att det har blivit ganska entonigt under valrörelsen och att du Björn och andra skribenter har gjort ungefär samma tolkningar av det som händer med SD och demokratin. Just eftersom SD är ett annat typ av parti som innebär utmaningar för demokratin så tror jag att det är väldigt viktigt att man kan diskutera och lämna rum för olika tolkningar av det som sker. Så jag har två invändningar: den ena och den främsta är att jag tror att man behöver ha just en bredd och kunna släppa in röster som ser saker på olika vis, den andra är om detta är rätt sätt att försvara demokratin: kan det bli kontraproduktivt när det är många som säger samma sak, så att man fjärmar vissa läsare?