De baltiska länderna och Polen hade redan stängt möjligheten att passera gränsen med ryska turistvisum. Det landet som fortfarande höll öppet var Finland, men efter Putins besked om mobilisering blev frågan akut för den finländska regeringen. Trycket vid gränsen hade ökat markant och bara under fyra dagar så kom över 30 000 ryska medborgare in i landet. I förra veckan kom beslutet att stänga gränsen. Hur kommer det sig att landets långa gräns mot Ryssland väcker så många känslor?



På en kvart får du veta hur debatten låter just nu i Finland och hur det ser ut längs den finsk-ryska gränsen. Med Fredrik Häggman, journalist på Hufvudstadsbladet och Karin Thurfjell, reporter på SvD.

Efter reklamen visas:

Vad händer nu när den finska gränsen har stängts?

