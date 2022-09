Ny musik från Bruce Springsteen?

Enligt obekräftade uppgifter har Bruce Springsteen spelat in en ny coverskiva med soullåtar. Den som skruvar upp redan nu kan höra korta snuttar där han sjunger tre soulklassiker: “Do I Love You (Indeed I Do)” av Frank Wilson, “Turn Back the Hands of Time” av Tyrone Davis och “Nightshift” av The Commodores, enligt Asbury Park Press.

1 februari nästa år inleder Bruce Springsteen sin nya turné i Tampa, Florida, och nästa sommar återser han den svenska publiken på Ullevi i Göteborg.