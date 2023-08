Polischef: Vi måste ha uthållighet

Hysing förklarar att Säkerhetspolisens beslut att höja terrorhotnivån från tre till fyra har något ”mindre påverkan” på polisens arbete än vad som kan tänkas.

– Vi har levt under ett förhöjt hot under väldigt väldigt lång tid. Och Polismyndigheten har uppfattat att det varit en mycket hög trea under lång tid, så det är kanske mindre dramatiskt för Polismyndigheten än vad det kan synas, säger Jonas Hysing, biträdande kommenderingschef på polisens Nationella operativa avdelning (Noa).