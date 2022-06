Det är ingen tillfällighet att Charlie Chaplins filmer ofta innehåller tragikomiska måltidsscener, där en luspank trashank i plommonstop och sliten jackett dukar upp en ärta och en torr brödkant på en näsduk, utbredd över en tom potatislåda. Svältkost, intagen under bar himmel, på en man hand, under överdrivet omständliga och högtidliga former, med iakttagande av all tänkbar etikett.