Varning för inbrott i sommartomma lägenheter

Antalet polisanmälda lägenhetsinbrott ökade i fjol med sex procent under semestermånaderna juni–augusti jämfört med samma period 2020. Totalt anmäldes 1 569 inbrott under sommaren 2021, vilket innebär 17 per dygn, enligt Stöldskyddsföreningen (SSF).

Trenden skiftar i olika delar av landet. Värst utsatt var polisens Region syd där ökningen var 36 procent, till 397 inbrott. Region väst hade däremot en minskning med 11 procent (till 240 inbrott) medan Region Stockholm var oförändrat med nästan 500.