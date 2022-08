Låg moral försvårar rysk annektering av Donbass

Med kriget blott en vecka bort från att ha pågått i ett halvår kommer nya uppgifter om ordervägran bland ryska separatister i Luhansk.

Enligt en video som cirkulerat på flera ukrainska kanaler ska det främst röra sig om armékåren 2740 som vägrar strida vidare i grannregionen Donetsk. Det uppgav den amerikanska tankesmedjan ISW (Institute for the study of war) på tisdagen.