Svenska supersuccén – amatören Lindblad leder

Åtta svenskor finns med i startfältet på Pine Needles i årets andra major på damsidan. I störst fokus på förhand var förstås veteranen Annika Sörenstam, som bland annat tog hem US Open på just Pine Needles 1996. 51-åringen, som egentligen slutade spela 2008, säkrade en plats i tävlingen genom att vinna US Open för seniorer i fjol.

Sörenstam var ett under par efter två hål, men efter ytterligare en birdie och fem bogeys gick hon runt på tre över par.