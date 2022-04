De skadar oftast händerna på jobbet

Av de allvarliga arbetsplatsolyckor som inträffade under 2019 och 2020 utgjordes 37 procent av handskador, visar statistik från Afa Försäkring. Under perioden anmäldes över 8 500 handskador in till försäkringsbolaget.

Statistiken visar även en överrepresentation av handskador inom vissa yrken. Störst var risken för byggnadsträarbetare.