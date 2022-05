Klädkedjans krav: vit, blond och smal

Uppmanades att flirta med kunder

Foto: Francis Joseph Dean/TT

Ung, snygg och man? Det var nödvändiga kvalifikationer för att kunna servera mackor och färskpressade juicer, enligt den danska juicekedjan Joe & the juice som kom till Sverige 2012. Juicerna är kända för att ha erotiskt laddade namn - som ”Sex me up”. Idén var att ”erbjuda en helhetsupplevelse” där man kunde få en ”oskyldig flirt” med sin juice eller latte.

I en rekryteringsvideo från 2016 skanderades det att ”this is not just a job, this is a culture of brotherhood”. Senare samma år uppmärksammade Dagens Nyheter att 94 av 100 anställda på Joe & the juice var män. Dessa valdes ut genom så kallade ”castings” där utseendet uppges ha spelat en stor roll.

– Jag har aldrig förr varit med om något liknande, i alla fall inte lika utstuderat som hos Joe & the juice. Som jag ser det handlar deras rekrytering om att hitta folk med rätt utseende, sa hotell- och restaurangfacket HRF:s avtalssekreterare Per Persson till tidningen Arbetet.