– Om ni får barn någon gång flyttar ni väl till Sverige, här är ju allt så mycket bättre ordnat när man har barn, sa min syster med självklarhet för flera år sedan.

Jag vet inte hur många gånger jag har fått varianter av den kommentaren från svenskar. Den åtföljs ofta av ett litet reklamprat om hur vi i Sverige står upp för jämställdhet, att in Sweden we have a system som faktiskt är bättre än andra länders.