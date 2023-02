Efter 24 år – Castellum drar in utdelningen

Castellums sparkade vd, fastighetskungen Rutger Arnhult, var redan ”arbetsbefriad”. Formellt lämnade han posten den 6 februari. Ändå lyste han med sin frånvaro när Stockholmsbörsens största fastighetsbolag kom med årsbokslut på måndagen – och aviserade en nyemission.

Hela 10 miljarder kronor ska in under andra kvartalet i år. Dessutom meddelades att Castellum sålt fastigheter för 4 miljarder under fjärde kvartalet. Och att den väntade utdelningen till aktieägarna, för 25:e året i rad, uteblir.