Värsta elchocken bortblåst – halverat vinterpris

I takt med att bland annat Tyskland och Österrike fyllt sina gaslager inför vintern snabbare än väntat, har priset snabbt rasat. På en dryg månad handlar det om en halvering, men jämfört med för något år sedan ligger priset fortsatt åtta gånger högre än vad som var normalt förr.

Det får direkt effekt på elpriset, även i Sverige. Att i nuläget köpa ett elpriskontrakt för december kostar i dag runt 3:25 kronor per kilowattimme. Under toppen, 26 augusti i samband med att ryska Gazprom stängde igen leveranserna via Nord Stream, kostade elkontraktet för leverans i december på Nasdaqbörsen cirka 5:60 kronor/kWh.