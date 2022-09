Två svenskor på topp tio i LPGA

Stark avslutade med en runda på 66 slag, hennes hittills lägsta under de fyra dagarna, och sex under par. Totalt åtta birdies presterade hon under avslutningen, med två bogeys. Men trots det är hon inte helt nöjd med insatsen.

– Det kändes som att du var tvungen att verkligen spela din bästa golf för att vara däruppe (i toppen). Och det kändes inte som att jag gjorde det, så det var uppenbart att jag inte skulle vinna. Jag spelade helt enkelt inte tillräckligt bra, vilket var vad jag hade hoppats på, säger hon i en tv-intervju.