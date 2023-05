Den tyske modedesignern Karl Lagerfeld var något av en bibliofil. Under flera decennier köpte han, enligt levnadstecknaren Adolf Kaiser, mellan ett och två dussin böcker varje dag. Han älskade papper; i katalogen till den kommande utställningen ”Karl Lagerfeld: A line of beauty” på Metropolitan Museum of Art i New York används nio olika sorter för att reflektera varje kapitels tematik.