Australiens skogsbränder förstorade ozonhålet

Tidigare forskning har visat att mer än en miljon ton rök pumpades in i atmosfären under de skogsbränder som härjade under slutet av 2019 till början av 2020 – förödande bränder som förstörde eukalyptusskog och svepte in Sydney och andra städer i rök och aska i månader.

Den nya studien – som publicerats i tidskriften Nature – pekar på att rökens beståndsdelar orsakat en kemisk reaktion i atmosfären som i sin tur fått ozonhålet att växa med motsvarande två miljoner kvadratkilometer.