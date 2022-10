Vetemjöl och vatten som formats till spagetti, makaroner, fussili, penne, farfalle eller andra kreativa former hör till det vanligaste vi lägger på vår tallrik. Hela tio kilo per person och år äter vi enligt SCB – och spagetti med köttfärssås har under flera år toppat listan över Sveriges vanligaste vardagsrätt.