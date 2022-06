Ryssland meddelar på tisdagen att 49 brittiska medborgare svartlistas och portas från att resa in i landet. Det handlar om journalister från exempelvis BBC, The Guardian, Financial Times och Daily Mail samt personer med anknytning till försvaret, däribland högt uppsatta militärer och politiker.

Det ryska utrikesdepartementet hävdar i ett uttalande att journalisterna finns på listan för att de ger en ”falsk och ensidig” bild av Rysslands krig i Ukraina.