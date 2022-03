Spännande mat i magiskt landskap i Wales

På kvällen övernattar jag på The Grove, ett lantlyxigt hotell med 24 rum på en gård vars äldsta delar är från 1600-talet. Under ledning av krögare Douglas Balish serverar The Groves restaurang några av regionens mest fulländade rätter. Allister är en lojal anhängare av lokala producenter och använder således ljungdoftande Coedcanlas-honung i sina bakverk, walesiska getostar, handplockade Tenbymusslor och örter och grönsaker från hotellets köksträdgård.

En lantlyxig tillflykt mitt i Pembrokeshire – The Grove är South West Wales enda femstjärniga boende. Foto: The Grove

Avsmakningsmenyns mest minnesvärda stunder är den tärnade salta laxen med rökt musselemulsion och små kaviarklickar, en perfekt rosastekt walesisk entrecote, friterad kungsmussling med grönkål och en rik chokladmousse med krämig jordnötsglass och karamelliserade bananpocorn.

Nästan lika god är frukosten med walesisk osttallrik, pannkakor, gröt och eggs Benedict som serveras vid bordet – ingen buffé här inte! – och jag konstaterar att The Groves återkommande utnämningar till Wales bästa hotell är välförtjänta.