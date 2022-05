Lea Ypi tilldelas Ondaatjepriset

Författaren Lea Ypi tilldelas det brittiska Ondaatjepriset, som delas ut av The Royal society of Literature – Storbritanniens äldsta litterära sällskap, skriver The Guardian.

Priset tilldelas ett verk som bäst frammanar en plats särskilda anda. Ypi får det för memoarboken ”Fri – en uppväxt vid historiens slut”, där hon skildrar sin uppväxt i Albanien under kommunismens kollaps. Juryn framhåller att hon är en mästare på att varva de stora och de personliga skeendena. De menar också att boken fick dem att ”reflektera djupt kring behovet av sanning om de berättelser vi får höra och hur vi hanterar våra liv inom de berättelserna”.