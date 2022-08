Styrketränare lever längre än soffpotatisar

Att regelbundet röra på sig har många kända hälsofördelar, som att det kan förlänga livslängden. I en amerikansk studie som följde över 400 000 vuxna amerikaner under 1997–2014, hade de som regelbundet tränade både styrke- och konditionsträning lägst risk att dö under tiden studien pågick, rapporterar The New York Times.

Deltagarna fick fylla i enkäter om hur ofta de tränade rent generellt, samt om de tränade lugnt eller hårt, och hur många gånger i veckan de styrketränade.