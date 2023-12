Våldsam koreografi vid avgrundens brant

I en föreläsning år 1872 formulerade den danske teoretikern Georg Brandes sin programmatiska devis för en modern litteraturs genombrott: ”Det, at en Litteratur i vore Dage lever, viser sig i, at den sætter Problemer under Debat.”

Om man skulle pröva sig på en högst generaliserande tes om det sydamerikanska litteraturklimatet i dag så tycks en fåra där, utan egentlig motsvarighet här i Skandinavien, arbeta i ett ärende som liknar Brandes. Men på sitt alldeles egenartade och förnyande vis.