”Min man läser min dagbok av svartsjuka”

Fråga: När min man och jag träffades var jag 20 år, han var då 20 år äldre och hade redan hunnit med ett tidigare äktenskap. Vi har nu tre vuxna barn och ett par barnbarn tillsammans. På det stora hela har vi det mycket bra.

Hans svartsjuka har dykt upp då och då under åren, men den har inte varat länge och har gått att hantera. Men under det här året har svartsjukan tagit ordentlig fart. Jag har en ny arbetskamrat och min man har fått för sig att jag är intresserad av/har en relation med honom vilket är helt fel. Han är bara en trevlig kollega. Min man är misstänksam mot allt som har med mobilen att göra, frågar var jag varit om jag kommer hem lite senare än sagt, frågar vad jag sagt till min kollega under dagen, vad vi gjort, vilken relation vi har egentligen.