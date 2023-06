Låtskrivarlegendaren Cynthia Weil död

”Hon var en idol och banbrytare för kvinnor i musikvärlden”, säger hennes dotter Jenn Mann i ett uttalande, enligt nöjessajten Deadline.

Weil, som skrev texterna medan maken Mann skrev musiken, skrev låten ”You've lost that lovin' feelin'” tillsammans med demonproducenten Phil Spector. Låten innehade mellan 1997 och 2019 rekordet som den mest spelade låten genom tiderna på amerikansk radio. Rekordet övertogs då av The Polices ”Every breath you take”.