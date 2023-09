Uppgifter: Världsmästarna spelar inte mot Sverige

Enligt sporttidningen As kommer de 23 VM-spelarna att meddela under dagen att de inte är tillgängliga för landslaget under de kommande Nations League-matcherna, om det inte sker en drastisk förändring i sista minuten.

Laget, som tog guld i VM i Australien och Nya Zeeland, krävde stora förändringar i Spaniens fotbollsförbund efter skandalkyssen, då förbundsordföranden Luis Rubiales kysste spelaren Jennifer Hermoso på munnen utan hennes medgivande, för att komma tillbaka i spel.