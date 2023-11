Ska denna juvel verkligen lämnas åt sitt öde?

Detta är en understreckare, en fördjupande essä, dagligen i SvD sedan 1918. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

År 1930 gav den brittiske arkitekturskribenten Morton Shand ut boken ”Modern theatres and cinemas” i serien ”The architecture of pleasure”. Han skildrar där rika exempel på det segertåg av nya teater- och biograflokaler som ägt rum främst under 20-talet i Europa; ett decennium som dramatiskt förändrat stadslivet. Med elektricitetens breda genomslag hade städerna översköljts av ett nytt ljus. Det tändes när mörkret föll och nöjeslivet blommade upp med lysande ljusreklam över husfasaderna. Restauranger, teatrar och biografer lockade med upplysta entréer och blinkande neon.