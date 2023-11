Försvarsutskottet besökte Ukraina

Ledamöter ur riksdagens försvarsutskott har i veckan varit på besök i Ukraina, bland annat i Kiev och i den krigsdrabbade staden Butja där ett stort antal ukrainare mördades under krigets inledande dagar.

Samtliga riksdagspartier var representerade under besöket, däribland genom ordförande Peter Hultqvist (S), Anna Starbrink (L), Hanna Gunnarsson (V), Helena Bouveng (M), Mikael Larsson (C), Lars Wistedt (SD) och Mikael Oscarsson (KD). Under besöket i Kiev ljöd flyglarmet och riksdagsledamöterna fick söka skydd i närmaste skyddsrum.