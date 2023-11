Elpriset lyfter – topp i norr

Elpriset lyfter till ett dagspris på 97 öre per kilowattimme i alla prisområden på tisdag på elbörsen Nordpool. Timpriset toppar på 1:69 kronor per kilowattimme under den så kallade höglasttimmen mellan klockan 18 och klockan 19.

I de två elprisområdena i södra Sverige – SE3 och SE4 – var det ännu högre priser så sent som den 27 oktober. Men för områdena SE1 och SE2 – grovt sett norr om Dalälven – är priset därmed upp på den högsta nivån sedan i slutet av juni.