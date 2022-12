”Vad är tråkigare än en diskret dagbok? Man kunde lika gärna ha en tråkig själ”, skrev Henry Channon, en engelsk politiker som avled 1958 efter en tämligen obemärkt insats för Torypartiet. Född som amerikan i Chicago 1897 i en relativt förmögen familj blev han en närmast proustiansk figur i det engelska samhällets allra högsta adliga och politiskt inflytelserika sociala kretsar mellan 1917 – då han anlände till Europa på ett Röda korset-uppdrag – långt in i efterkrigstidens you’ve never had it so good-epok.