”Mammas stekta kyckling var som en signal” 

Grillad piggvar med fänkålshollandaise

En kväll i början av 90-talet när jag arbetade med Povel Ramel bjöd han mig på middag på Wedholms Fisk. Just vid den här tiden var jag med i Povels revy ”Knäpp igen”, men vi var också goda vänner.

Att Povel bjöd på restaurang var inget ovanligt, han var en livsnjutare och älskade att prova olika rätter och lika mycket när hans sällskap gjorde det. Själv har jag inte riktigt den där livsnjutarförmågan. Jag är mer en ambivalent person som velar länge framför menyn. Men Povel kunde böja sig fram och säga: ”Ja! Beställ den där förrätten så får jag se hur den är!”

Den här kvällen fick vi in en grillad piggvar med hollandaise och en dröm till Chablis. Piggvaren var i en alldeles perfekt konsistens och passade så bra med hollandaisen som man smaksatt med fänkålsfrön. Under kvällen kom Wedholm själv fram till bordet och pratade med oss. Han var en kärv gubbe som ofta var arg och otrevlig mot alla. Utom kanske mot Povel då, som var stammis och kände honom. En måltidsupplevelse jag sent kommer glömma.