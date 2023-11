Biden: Återförena Gaza och Västbanken

”Medan vi strävar efter fred bör Gaza och Västbanken återförenas under en enda ledningsstruktur, i framtiden under en återupplivad palestinsk myndighet, när vi alla arbetar mot en tvåstatslösning”, skriver presidenten i The Washington Post.

Israels närmaste allierade USA har sedan terrorstämplade Hamas chockattack mot landet den 7 oktober givit Israel sitt fulla stöd.