”Kan vi äntligen få digitala skolbetyg?”

I dag innebär hantering av betygs­dokument en långsam, ineffektiv, kostnads­drivande och osäker process. Redan hanteringen inför och under själva betygs­sättningen är en väldigt stor tidstjuv för lärare, rektorer och administrativ skolpersonal. Alla betygs­dokument som exempelvis termins­betyg, slutbetyg och examensbevis ska nämligen signeras för hand med papper och penna. Många gånger krävs det att lärare, rektorer eller administrativ personal åker runt i kommunen för att samla in de underskrifter som behövs. Ett exempel är modersmåls­lärare som ofta arbetar på många olika skolor. Det blir lätt tidsödande att få tag på alla lärare som först ska signera betygs­kataloger. Därefter ska alla pappers­betyg skrivas under av rektor och/eller lärare. Något som ofta hörs i sammanhanget är åkomman ”betyg­signerings­hand” kring jul och sommar­avslutning.