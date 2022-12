Därför smittas människor av gnagare

Över 60 procent av de infektionssjukdomar som drabbar människor är så kallade zoonoser, som sprids från djur till människa. Av dessa härstammar mer än 70 procent från vilda djur – oftast från gnagare.

Att gnagare blir könsmogna tidigt, får många kullar per år och många ungar per kull har gjort dem till viktiga värddjur för smittämnen. Sjukdomar som pest, tyfus, borrelios och harpest har plågat människan under århundraden.