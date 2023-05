”Tala om avhumanisering, Ann Heberlein”

Om det är avhumanisering att ”beskriva fattiga människor som människor med bristande förnuft”, borde väl Ann Heberlein undvika att göra just det. Livets oväntade vändningar, skriver hon, gör att människor ibland inte klarar av att vara förnuftiga och rationella. För all del, och ändå måste vi försöka hela tiden, eftersom vi är i besittning av potential för rationalitet och förnuft. Det kräver livslång övning med inslag av kamp och obehag. Just därför behöver vi ständigt diskutera vad som utgör ett gott och eftersträvansvärt sätt att leva.

Exemplet med djuren fungerar dåligt i detta sammanhang. Är det några som föder sin avkomma och har detta som enda existensberättigande är det djuren. I motsats till dem har vi människor möjlighet att välja, och att välja fel.