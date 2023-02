Megadeth återförenas tillfälligt med sin forne gitarrist Marty Friedman, skriver NME.

Friedman spelade med thrashmetalveteranerna under 90-talet, bland annat på deras klassiska album ”Rust in peace” från 1990. Nu ska han spela med bandet för första gången på 23 år under en konsert i Tokyo den 27 februari.