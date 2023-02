Hur långt är en människa beredd att gå för att ta sig och sina närmaste ur den totala utsattheten? Har man råd med moral när man saknar allt annat? Sådana frågeställningar utgår Isabella Carbonell ifrån i sin visuellt slående långfilmsdebut. ”Dogborn” utspelar sig i den undre världen i en medelstor svensk stad. Men vi får också hälsa på – detta är en avgörande detalj – hos den socialt välanpassade och resursstarka medelklassen.

Artisten Silvana Imam, som agerade huvudperson redan i Mika Gustafsons, Olivia Kastebrings och Christina Tsiobanelis Guldbaggebelönade dokumentär ”Silvana – väck mig när ni vaknat” (2017), gör sin skådespelardebut som ena halvan av ett tvillingpar som lever på gatan. De drömmer om ett värdigare liv, åtminstone vet vi att hon, som bara kallas ”syster", gör det. Brodern (Philip Oros) har slutat prata. Kanske på grund av trauman som förvärvats under flykten från ett land som verkar vara Syrien. Vi får inga tydliga ledtrådar utan kastas rakt in i ett skeende där allt går ut på att överleva till nästa dag, på ett härbärge eller åtminstone under tak. Syster tjatar på sin kusin (Lukas Malinauskas) som lyckats ta sig lite längre in i den svenska tryggheten om att hjälpa dem att få jobb. En dag dyker ett uppdrag upp och tvillingarna sätter sig tjänstvilligt i den skåpbil som de ska göra en överenskommen leverans med. Leveransen visar sig bestå av unga tjejer.