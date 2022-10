Meta rasar över 20 procent efter rapport

Meta presenterade sin rapport efter onsdagens börsstängning. Redan då föll aktien kraftigt i efterhandeln. När de amerikanska börserna öppnade på torsdagen föll aktien inledningsvis över 20 procent.

Vinsten per aktie kom in på 1,64 dollar, vilket var en bra bit under förväntade 1,89 dollar per aktie. Jämfört med förra året tar Meta nu 18 procent sämre betalt per annons.