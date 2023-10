Översvämningar och strömavbrott i Babets spår

Tåg, bussar och flyg ställdes in när stormen Babet drog in över södra Sverige på fredagen. Framåt kvällen ökade vindarna i styrka och under natten till lördagen har ovädret orsakat översvämningar och strömavbrott i Skåne, rapporterar lokala medier.

Stormen ställer också till det i trafiken. Hundratals larm har kommit in om träd som fallit över vägar, uppger räddningstjänsten för Expressen.