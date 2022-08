Dotterns enda fråga: ”Är mamma död?”

Det är när han ställer sig under den väldiga eken i hörnet efter Västerled 47 i Bromma som jag tänker att varje människa bär på en egen smärt-geografi. Vet exakt var de befann sig när det som de inte trodde kunde hända faktiskt inträffade. Patrick Ekwall var ute på en promenad den där februarikvällen 2021 och just där, under trädet, fick han samtalet från professor Jonas Bergh. Som sa att Patrick måste förbereda sig på det värsta. Hannah, hans hustru som drabbats av bröstcancer, skulle inte överleva.

”Jag tror det rör sig om några dagar”, sa professorn och Patrick tittade upp mot snöflingorna som föll, förstenades: Hans hustru skulle dö. Tindra, deras gemensamma dotter som då bara var 7 år, skulle förlora sin mamma.