I boken “Anti-system politics: The crisis of market liberalism in rich democracies” studerar Jonathan Hopkin (London School of Economics) de rörelser som tagit form inom både vänstern och högern sedan finanskrisen 2008. Han menar att dessa rörelser ägnar sig åt antietablissemangspolitik som svar på det han kallar den nyliberala ortodoxins misslyckanden. Dessa rörelser utgör en kraftfull reaktion på den ”kartellpolitik” där politiska partier har bedrivit en nyliberal agenda genom att inte lägga sig i marknadernas nycker.