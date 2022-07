Närmare 9 000 anmälningar om barnfridsbrott

Nästan 9 000 anmälningar om barnfridsbrott har kommit in till polisen under det dryga år som lagen har funnits. Under samma period har närmare 1 000 åtal väckts där barnfridsbrott har varit en av åtalspunkterna, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Lagen, som bland annat innebär att det är brottsligt att låta barn bevittna våld inom familjen, trädde i kraft den 1 juli i fjol. Om exempelvis den ena föräldern slår den andra och barnet ser det innebär det att föräldern gör sig skyldig till både misshandel och barnfridsbrott.