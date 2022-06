Gabon och Togo invalda i Samväldet

Samväldet, som till stor del består av forna brittiska kolonier, genomför ett toppmöte i Rwandas huvudstad Kigali. På mötets sista dag röstade de 54 medlemsländerna för att godkänna att Gabon och Togo tar plats i samväldet som formellt leds av drottning Elizabeth II, tillika statschef i flera av länderna.

– Vi godkänner Gabon och Togo som nya medlemmar och välkomnar dem in i Samväldets familj, sade Rwandas president Paul Kagame efter omröstningen. De två länderna är de första som väljs in i Samväldet sedan just Rwanda blev medlem 2009.