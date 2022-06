Turkiska medier: ”Vinst för Erdogan”

Nyheten om att Turkiet släpper sitt veto mot Sverige och Finland toppade sajterna på tunga internationella mediesajter. Exempelvis på brittiska The Economist och The Guardian, men även spanska El País och The New York Times rapporterade om händelsen.

I utländsk press är åsikterna generellt återhållsamma kring avtalet som signerats mellan parterna. I franska medier skymtar dock viss skepsis. I den konservativa dagstidningen Le Figaro beskrivs uppgörelsen som bakslag för kurderna: