Nytänkande jobbannons gav ”chockerande siffor”

BONN Danssteg som blir virala, glittrigt tonårsmode och grova praktiska skämt har gjort det sociala nätverket Tiktok till ett paradis för unga nätsurfare. Men också för anrika tyska verkstadsföretaget Ziehl-Abegg som tillverkar motorer och ventilationssystem.

I en av företagets första videor på Tiktok dansar och sjunger unga anställda till tonerna av superhiten ”Somebody that I used to know” från 2011. Fast med den egna text: ”I bet You could learn it all”, för det är personal som ska lockas.