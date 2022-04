I början av påskveckan kastar en man två rökgranater i ett tunnelbanetåg i Brooklyn i New York, innan han öppnar eld med en pistol och tio personer skottskadas.

New Yorks borgmästare Eric Adams representerar Demokraterna. Han är svart och före detta polis. Dagen efter t-baneattacken fick han frågor om den och flera andra våldsdåd som hade inträffat i New York under natten.