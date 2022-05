Hon sa upp sig – efter våg av näthat: ”Hemskt”

Inrikessäkerhetsministern Aljandro Mayorkas leder departementet med över 240 000 anställda som tillkom 2003 som en följd av terroristattacken mot World Trade Center den 11 september 2001.

Som ett led i arbetet mot yttre hot lanserades ett råd inom departementet som skulle ledas av Nina Jankowicz, författare till ”How to Lose the Information War,” om rysk användning av desinformation som geopolitisk strategi, och ”How to Be a Woman Online,” en handbok för att bekämpa trakasserier av kvinnor online.